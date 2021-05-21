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Почему бы не помечтать: власти рассчитывают, что кто-то им даст $2 млрд на реконструкцию М1

Правящий режим хочет привлечь средства иностранных банков на $1,9 млрд для реконструкции основной транзитной автотрассы М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации, сообщил белорусский вице-премьер Анатолий Сивак.

"Это будет автомагистраль бесперебойного движения. На сегодняшний день у нас таких дорог нет. И в этой части мы уже определились. Речь идет о сумме $1,9 млрд. (. . .) Никто сегодня не строит за счет бюджета такие проекты. Сейчас ведутся переговоры с различными банками на эту тему", - сказал Сивак, которого цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

По его словам, в настоящее время продолжаются проектные работы по модернизации автотрассы, к этапу строительства белорусского участка М1 протяженностью 610 км планируется приступить во второй половине 2023 года.

Как сообщалось, в начале апреля заместитель главы Администрации президента Беларусь Дмитрий Крутой заявил, что Минск предложил российским инвесторам участвовать в реализации проекта по реконструкции М1. 

"Кроме масштабного проекта по атомной станции, мы своим российским коллегам предлагаем участвовать в таких крупных инвестпроектах, как строительство азотного комплекса в "Гродно Азот" и реконструкция белорусского участка дороги М1", - сказал Крутой.

Правда, пока о желающих ничего не слышно.

Минтранс Беларуси в прошлом году обсуждал реализацию проекта с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Чем закончилось обсуждение, неизвестно.
Источник: interfax.by
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