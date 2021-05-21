dev.by собрал неанонимные мнения представителей ИТ-бизнеса о закрытии TUT.BY: что это значит для резидентов ПВТ и для всей отрасли.





«Можно забыть про инвестиционные сделки с резидентами ПВТ»

Валерий Остринский, ИТ-инвестор





— Если TUT.BY пропадёт из эфира, его 3 млн пользователей не перейдут на государственные СМИ, а будут искать альтернативные источники информации. И скорее всего эти каналы будут более радикальные.





Задержание же Даши (речь о СЕО RocketData Дарье Даниловой, которую задержали 18 мая) спровоцирует очередную волну эмиграции. И сейчас уже точно можно забыть про инвестиционные сделки с резидентами ПВТ.





Ну что же, власть уверенно держит курс на ликвидацию инновационного сектора, посмотрим что им дадут госпредприятия, обложенные санкциями, кроме геморроя.





«Исключение TUT.BY из числа резидентов — это предлог»

Кирилл Голуб, бизнес-ангел





— Понятно, что исключение TUT.BY из числа резидентов — это предлог, способ быстро состряпать основание для возбуждения уголовного дела. Мол, выручка у вас была «не такая», поэтому применение налогового режима для резидентов ПВТ — неправомерно.





Собирался ли кто-то таким варварским образом послать другим резидентам ПВТ и в целом ИТ-бизнесу некий месседж — я не знаю. Возможно, этот аспект вовсе не рассматривался. Я могу уверенно сказать: доверие ИТ-сектора к государству окончательно утеряно (как, впрочем, и государства к сектору, если оно было).





Могу понять аргументы тех моих коллег, кто считает: «я и моя компания вне политики, я просто делаю свой бизнес и плачу своим сотрудникам зарплату». Но такая позиция сейчас, после всего, что произошло и происходит, — неприемлема и непростительна.





«Нам нужен TUT.BY как Meduza»

Юрий Мельничек, венчурный инвестор





— Нам нужен TUT.BY как Meduza: зарегистрированный не в Беларуси и живущий на деньги читателей.





«Это звонок»

Кирилл Волошин, Co-Founder TUT.BY





— Это звонок для резидентов ПВТ, имеющих своё мнение и не соглашающихся чёрное называть белым.





«Беларусь превращается в токсичное место»

Михаил Румянцев, President в Narrative BI





— Когда они пришли за Эдуардом Бабарико, я молчал. Я ведь не участвовал в президентской кампании.





Когда они пришли за Дмитрием Конопелько, я молчал. Я ведь не участвовал в акциях протеста против фальсификации выборов.





Когда они пришли за Pandadoc, я молчал. Я ведь не поддерживал тех, кто выступил против беззакония.





Когда они пришли за Алексеем Коротковым, я молчал. Я не ходил на мирные марши.





Когда они пришли за Imaguru, я молчал. Я не поддерживаю Координационный Совет.





Когда они пришли за TUT.by, я молчал. Я вообще не критикую власти. Я всего лишь айти бизнесмен. А бизнес — вне политики.





Когда они пришли за мной — заступиться было уже некому.





На сегодняшний день главная функция любого государственного института в Беларуси — это репрессии. ПВТ не стал исключением. Отмена налоговых льгот и атака на TUT.by — это гвозди в крышку гроба «айти страны».





Беларусь превращается из потенциального хаба инноваций в токсичное место для инвестиций и ведения бизнеса. Закрытие Imaguru, дело Pandadoc, дело Алексея Короткова и разгром TUT.by — это целенаправленная атака на ИТ-отрасль в частности и гражданское общество в целом.





Если резиденты ПВТ никак не отреагируют, то стоит ожидать, что давление на ИТ-бизнес в Беларуси лишь усилится.