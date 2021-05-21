+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

По Br12 за кило: в клубничной столице появилась первая ягода

В Лунинецком районе начался ягодный сезон, первую клубнику начали продавать в "клубничной столице" Беларуси – деревне Дворец.


"Поскольку клубники пока еще мало, то продают ее в основном на мини-рынке у трассы М-10. Днем 20 мая за прилавками стояло лишь трое продавцов, которые отдавали свою ягоду в зависимости от ее размера по цене 10 рублей за 600 грамм и по 12 рублей за килограмм", - сообщает областная газета "Заря" в пятницу.

Там уточняется, что как правило, разгар ягодного сезона в "клубничной столице" выпадает на конец первой декады июня.

"Так что массовое созревание клубники здесь ожидается только через несколько недель. Но те из местных жителей, кто пораньше укрыл часть своих плантаций пленкой, уже начали собирать свой первый клубничный урожай", - говорится в материале.
Источник: interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]