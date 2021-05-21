+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Банкир Валерий Смоляк: «Всё будет хорошо!»

«Народная Воля» поинтересовалась судьбой бывшего председателя правления Альфа-Банка Валерия Смоляка, которого Нацбанк Беларуси недавно признал не соответствующим требованиям, предъявляемым к должности руководителя.

Банкир Валерий Смоляк: «Всё будет хорошо!»
1 из 5
«Смоляк Валерий Степанович признан не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации», – говорилось в протоколе заседания специальной квалификационной комиссии Национального банка №9 от 6 мая 2021 года.

– Валерий Степанович, читала на днях, что банк устранил все замечания Нацбанка, вы подаетесь на переаттестацию. А расскажите, пожалуйста, что было не так с вашей деловой репутацией?


– Мне кажется, это скорее трактовка журналистов, что с моей репутацией что-то не то. Есть документ Нацбанка, который, если не ошибаюсь, называется примерно так: инструкция об оценке квалификационных требований и требований к деловой репутации. То есть это не два разных понятия, а фактически одно, но из двух составляющих. И люди увидели слова о деловой репутации и почему-то начали трактовать очень свободно. А это просто документ об оценке квалификационных требований. И, соответственно, если ты не проходишь аттестацию по этому документу, то не проходишь в комплексе.

Кстати, если вы посмотрите результаты работы квалификационной комиссии Нацбанка за последние несколько месяцев, то я уверен, что формулировки у всех будут примерно одинаковые.

– Одним словом, никакой политики в вашем деле нет, чистая экономика? Правильно?

– Да, верно.

– А что конкретно за нарушения были у банка, если не секрет? Было высказано немало разных версий, в том числе и, например, что Альфа-Банк якобы не принимал в расчет максимальную процентную ставку (в случае существенного изменения курса белорусского рубля по отношению к иностранной валюте в будущем), предусмотренную кредитным договором, не формировал специальный резерв на покрытие возможных убытков по кредитам…

– Я не хотел бы комментировать конкретные действия и Альфа-Банка, и Национального банка – это уже коммерческая информация. Так что здесь без комментариев.

В принципе, исчерпывающий комментарий дал Нацбанк. Да и вообще мне кажется, что эта тема уже ушла – больше двух недель прошло!

– Но все равно вопросы остаются! Вы сейчас по-прежнему являетесь председателем правления Альфа-Банка?

– Нет, я сейчас занимаю позицию исполнительного директора банка. Если руководитель признан не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, он не может занимать позицию, по которой проводилась квалифика .

– Как думаете, пройдете очередную аттестацию?

– Полный комментарий по этому поводу дал Нацбанк, приведя выдержку из соответствующей инструкции: после устранения нарушений, но не ранее, чем через шесть месяцев, можно подаваться повторно на аттестацию и проходить квалификационную комиссию. Прогнозировать ее результаты – знаете ли, наверное, это некорректно. Но скажу так: никто не собирается идти на экзамен, чтобы его провалить.

– Новость о том, что вы не прошли аттестацию, была удивительной?

– Сейчас мы уже переходим в область эмоций, которые, наверное, не имеют отношения к реальным фактам.

– Поняла, спасибо за комментарии. От всей души желаю, чтобы у вас всё сложилось!

– Всё будет хорошо!


Валерий Смоляк возглавляет белорусский Альфа-Банк с конца января 2018 года.

До этого назначения Валерий Степанович входил в топ-менеджмент МТБанка, работал в Белвнешэкономбанке (1995–1996 гг.) и МинскКомплексБанке (1996–2005 гг.).

Смоляк окончил факультет прикладной математики Белгосуниверситета и имеет второй диплом того же вуза по специальности «экономическая кибернетика».

Широкой аудитории банкир также известен как участник телеигры «Что? Где? Когда?», отстаивающий интересы знатоков.

Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]