Подешевели: чеки "Жилье" вновь проиндексировали в Минске

В белорусской столице последний раз чеки индексировали в феврале этого года, стоимость одного тогда составила 25,008 рубля. Сейчас Мингорисполком установил стоимость одного чека на отметке 24,672.





Недавно именные приватизационные чеки "Жилье" были проиндексировали в Минской и Брестской областях, они составили 20,842 рубля и 21,3061 соответственно.





Именные приватизационные чеки "Жилье" могут использовать жители республики и члены их семей, стоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ими можно оплатить паевой взнос в жилищном или жилищно-строительном кооперативе. Кроме того, с их помощью можно профинансировать индивидуальное или коллективное жилищное строительство, реконструкцию одноквартирных, блокированных жилых домов, долевое участие в жилищном строительстве.





Чеки также позволяют купить жилье или погасить кредит в банке с процентами за пользование ими и ссуду юридических лиц, взятую и использованную на строительство или покупку жилья.





Индекс роста стоимости чеков "Жилье" рассчитывается на основании статистики о средней цене одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося с господдержкой по сравнению со стоимостью его строительства по состоянию на 31 декабря 1991 года.





Решение вступает в силу с момента официального опубликования.



