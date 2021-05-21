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Подешевели: чеки "Жилье" вновь проиндексировали в Минске

Чеки "Жилье" проиндексировали в Минске, такое решение Мингорисполком принял от 14 мая №1489, оно опубликовано на официальном сайте Национального правового интернет-портала.

В белорусской столице последний раз чеки индексировали в феврале этого года, стоимость одного тогда составила 25,008 рубля. Сейчас Мингорисполком установил стоимость одного чека на отметке 24,672.

Недавно именные приватизационные чеки "Жилье" были проиндексировали в Минской и Брестской областях, они составили 20,842 рубля и 21,3061 соответственно.

Именные приватизационные чеки "Жилье" могут использовать жители республики и члены их семей, стоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ими можно оплатить паевой взнос в жилищном или жилищно-строительном кооперативе. Кроме того, с их помощью можно профинансировать индивидуальное или коллективное жилищное строительство, реконструкцию одноквартирных, блокированных жилых домов, долевое участие в жилищном строительстве.

Чеки также позволяют купить жилье или погасить кредит в банке с процентами за пользование ими и ссуду юридических лиц, взятую и использованную на строительство или покупку жилья.

Индекс роста стоимости чеков "Жилье" рассчитывается на основании статистики о средней цене одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося с господдержкой по сравнению со стоимостью его строительства по состоянию на 31 декабря 1991 года.

Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
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