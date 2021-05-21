+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Выпил кофе - оплатил счета. Альфа-банк открыл в Минске отделение, работающее по принципу кафе

В центре Минска, на Немиге, появилась А-локация. Так официально называют отделение Альфа-Банка, где клиентам не нужно стоять в очереди или ждать своего номера, чтобы пройти в кассу.

 Достаточно занять столик у окна и наслаждаться чашечкой кофе, а сотрудники сами подойдут к посетителю.
Представители банка говорят, что рады клиентам на скейте, с мороженным и в компании домашних животных. Для собак даже предусмотрены миски с водой. Одним из первых таких четвероногих посетителей стал ши-тцу Бакс, который заглянул на открытие А-локации вместе с хозяйкой.

В А-локации рады посетителям с собаками 

Исполнительный директор банка Александр Бобко отмечает, что период изоляции заставил посмотреть на многое под другим углом:

Мы переосмыслили общение с экспертами. А-локация — это новый взгляд на отношение с банками, чтобы они немного приблизились к отношениям с друзьями.
А-локация — это безбумажная история, где вместо традиционных документов — LED-панели и QR-коды. Сотрудницы (а в отделении пока только девушки) подходят к клиентам с ноутбуками. На столах для гостей предусмотрены зарядки для гаджетов нескольких форматов.

Бумага здесь только на полках буккроссинга, где гостям предлагают популярные книги по финансам и бизнесу.

Кстати, отдельный аттракцион — окна А-локации, стекла которых меняются от прозрачных до белых. Проектором на них будут транслировать рекламные ролики.

Работать такое отделение, говорят в банке, будет дольше обычного. Оборудованы в новой локации и VIP-переговорные, причем в одной из них предусмотрено окошко кассы.

Фото: Office Life
officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]