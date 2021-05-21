Достаточно занять столик у окна и наслаждаться чашечкой кофе, а сотрудники сами подойдут к посетителю.

Представители банка говорят, что рады клиентам на скейте, с мороженным и в компании домашних животных. Для собак даже предусмотрены миски с водой. Одним из первых таких четвероногих посетителей стал ши-тцу Бакс, который заглянул на открытие А-локации вместе с хозяйкой.





В А-локации рады посетителям с собаками





Исполнительный директор банка Александр Бобко отмечает, что период изоляции заставил посмотреть на многое под другим углом:





Мы переосмыслили общение с экспертами. А-локация — это новый взгляд на отношение с банками, чтобы они немного приблизились к отношениям с друзьями.

А-локация — это безбумажная история, где вместо традиционных документов — LED-панели и QR-коды. Сотрудницы (а в отделении пока только девушки) подходят к клиентам с ноутбуками. На столах для гостей предусмотрены зарядки для гаджетов нескольких форматов.





Бумага здесь только на полках буккроссинга, где гостям предлагают популярные книги по финансам и бизнесу.





Кстати, отдельный аттракцион — окна А-локации, стекла которых меняются от прозрачных до белых. Проектором на них будут транслировать рекламные ролики.





Работать такое отделение, говорят в банке, будет дольше обычного. Оборудованы в новой локации и VIP-переговорные, причем в одной из них предусмотрено окошко кассы.





Фото: Office Life



