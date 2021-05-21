Раньше было разделение статистики только надвое: на национальный сектор – депозиты в белорусских рублях, и иностранный – депозиты во всех остальных валютах.

Кроме того, в последнем ежемесячном бюллетене Нацбанка появились данные и об объемах новых депозитов в различных валютах, ведь раньше также было разделение только на национальный и иностранный сектор.





Таким образом, теперь появилась возможность узнать выбор белорусов – в каких объемах и под какие проценты они открывают депозиты в разрезе конкретных валют – белорусском рубле, долларе США, евро и российском рубле. При этом надо понимать, что под новыми депозитами подразумевается не только физический принос денег (новый депозитный договор), но и пролонгация уже действующего вклада, его пополнение, капитализация процентов.





По последним на этот момент официальным данным, в январе-марте 2021-го новые срочные депозиты физических лиц всех вариантов открывались в таком соотношении валют:





в белорусских рублях – 48,0%

в долларах США – 42,9%

в евро – 6,9%

в российских рублях – 2,2%.





Ровно год назад, в январе-марте 2020-го, соотношение было иным:

в белорусских рублях – 39,8%





в долларах США – 51,4%

в евро – 6,4%

в российских рублях – 2,4%.





Как видим, сейчас открывается больше срочных вкладов в белорусских рублях, когда как год назад – в долларах США.





Это связано с «супердоходностью» срочных BYN-депозитов в долларовом эквиваленте в сегодняшних условиях стабильного валютного курса, и особенно в период укрепления белорусского рубля к доллару, которая в десятки раз выше доходности на непосредственно долларовых вкладах – они сейчас даже не спасают от инфляции, пишет Инфобанк.





Намного меньше белорусы открывают срочных вкладов в евро и совсем немного – в российских рублях. Это подтверждение того, что главная иностранная валюта в Беларуси – это доллар США, который белорусы традиционно используют в качестве учетной валюты в «личной бухгалтерии», что повелось еще с 90- х годов.





Однако, в отзывном варианте новых срочных вкладов сильно превалируют $-долларовые, а в безотзывном – BYN-рублевые депозиты. Именно безотзывные BYN-вклады сейчас самые доходные.

Но доходность BYN-вкладов уже падает, особенно сильное снижение процентной ставки произошло в марте. Тем е менее, проценты остаются высокие, и в условиях стабильного валютного курса они дают двузначный процент годовых долларовой доходности даже на отзывных BYN-депо.





Средняя по банковской системе процентная ставка по новым срочным депозитам физических лиц в белорусских рублях в апреле 2021 года:





всех – 15,85% годовых

отзывных – 11,03% годовых

безотзывных – 16,37% годовых.





Проценты по долларовым вкладам в Беларуси на порядок меньше, чем BYN-рублевых, намного ниже процента инфляции, и ниже даже, чем сейчас долларовая мировая инфляция: эмиссия доллара предсказуемо выливается в рост долларовых цен в мире практически на все.





Но в Беларуси долларовые вклады используются обычно не для процентного, а «девальвационного» заработка, в ожидании ослабления белорусского рубля, для длительного спокойного хранения крупных сбережений без девальвационных рисков.





Средняя по банковской системе процентная ставка по новым срочным депозитам физических лиц в долларах США в апреле:





всех – 1,255% годовых

отзывных – 0,626% годовых

безотзывных – 1,465% годовых.









Основная цель выбора вклада в евро – такая же, как и при выборе вклада в долларах – защита от девальвации. Хотя евро у белорусов не столь популярен для вкладов, как доллар, несмотря на то, что Беларусь граничит с еврозоной, а не с США.





Кроме того, в последнее время евро заметно вырос к ослабевшему в мире доллару: те, кто «был в евро», почувствовали это. Почему же вкладов в евро открывается намного меньше, чем в долларах?





Может из-за традиций и привычки, а может из-за того, что проценты по новым срочным вкладам в евро заметно ниже, чем в долларах: средняя по банкам процентная ставка по новым срочным депозитам физлиц в евро в апреле 2021 года





всех – 0,837% годовых

отзывных – 0,326% годовых

безотзывных – 1,018% годовых.









Срочные вклады в российских рублях в Беларуси можно назвать экзотикой, исходя из очень низкого удельного веса вкладов в этой валюте в общем объеме новых депозитов физлиц.





И хотя Россия главный торговый партнер Беларуси, много белорусов там работает, границ между странами практически нет, и рубль России занимает значимую часть валютного рынка Беларуси, эта валюта не в почете у белорусов из-за таких же, как по белорусскому рублю, опасений девальвационных потерь.





При том, что проценты по срочным вкладам в российских рубля намного ниже, чем в белорусских – средняя по банковской системе процентная ставка по новым срочным депозитам физических лиц в российских рублях в марте 2021 года:





всех – 5,26% годовых

отзывных – 1,99% годовых

безотзывных – 5,71% годовых.









Как видим, при выборе валюты вклада белорусы поступают рационально, но при этом «чтут традиции» и следуют «старым привычкам».