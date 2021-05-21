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Полку миллиардеров прибыло: спасибо, COVID

Исследование People’s Vaccines Alliance выявило, что за период пандемии в мире увеличилось количество миллиардеров: благодаря продажам вакцин богачами стали девять человек c суммарным состоянием $19,3 млрд, пишет Yahoo Finance.




Возглавляют список новичков гендиректор Moderna Стефан Бансел и Угур Сахин из BioNTec, их богатство оценивается в $4,3 млрд и $4 млрд соответственно.

Кроме них, миллиардерами стали три сооснователя компании Moderna: иммунолог Тимоти Спрингер ($2,2 млрд), армяно-американский меценат Нубар Афеян ($1,9 млрд) и ученый Роберт Лангер ($1,6 млрд).

На партнерстве с Moderna разбогател и Хуан Лопес-Бельмонте ($1,8 млрд) — глава компании ROVI, заключившей сделку по производству и упаковке вакцины.

Статус миллиардеров обрели и три соучредителя китайской CanSino Biologics, занятой в производстве вакцин.

Обогатиться на пандемии смогли и давние миллиардеры, располагающие инвестпортфелями акций компаний, которые производят вакцины.
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