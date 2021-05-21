+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Эксперт пояснил, почему уничтожение Tut.by будет иметь экономические и иные последствия

Наиболее значима атака на Tut.by для резидентов ПВТ. Кроме этого, указывают эксперты, ресурс был крупнейшей площадкой для рекламодателей и для бизнесов, которые интересуются экономической аналитикой.

Эксперт пояснил, почему уничтожение Tut.by будет иметь экономические и иные последствия
«Если говорить чисто о бизнесе, то я думаю, что эта атака на Tut.by наиболее значима для резидентов ПВТ. Мы видим, что официальное обвинение Tut.by состоит в том, что ресурс использовал ПВТ для уклонения от налогов», – прокомментировал Эжедневнику экономические последствия атаки на ресурс старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский.

По словам эксперта, раньше бизнесмены боялись сотрудничать с государством, в основном опасаясь того, что это сотрудничество может стать частью их обвинений. Теперь же сам факт нахождения в ПВТ тоже становится основой обвинения бизнеса.

«Несмотря на то, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» проходило аудиты в рамках ПВТ, ПВТ сам исключил их из резидентов буквально за полдня. О чем это говорит? Резиденты ПВТ теперь знают, что они утратили былую неприкосновенность», – заметил он.

Львовский напомнил, что все это началось с того момента как декрет, обещающий стабильные условия на долгие годы, был нарушен. Властями в конце прошлого года было решено повысить ставку подоходного налога для сотрудников резидентов ПВТ на 4%.

Эксперт подчеркивает, что удар по бизнесам ПВТ вряд ли нанесло само поднятие налога, скорее, всем стало понятно, что декрет ныне не действует, обещания ничего не значат, и у них нет каких-то гарантированных условий на ближайшее десятилетие.

«В ситуации с Tut.by все вышло еще более явно, – обратил внимание экономист. – То, что вы предоставляете свою отчетность, проходите аудиты, это, как оказалось, ничего не значит, ПВТ вас исключит за полдня, и окажется, что вы злостно недоплачивали налоги».

На компании ИТ-сектора все это может повлиять в долгосрочной перспективе, пояснил эксперт. По его мнению, уменьшится создание новых компаний в ПВТ. Данные события, безусловно, повлияют и на внутренние отношения между руководством ПВТ и бизнесами, которые в нем находятся, на общий имидж ПВТ».

Дело о налогах или атака на СМИ?

Лев Львовский рассмотрел последствия происходящих событий, связанных с Tut.by, и с иной стороны.

Прежде всего он обратил внимание на уникальность ресурса.

«Это редкость, чтобы независимое медиа было самым доминирующим на рынке в стране, – отметил он. – Нужно отметить, что ресурс имел также особое экономическое влияние. Он был (хотя я пока не хочу говорить в прошедшем времени) крупнейшей независимой площадкой и для рекламодателей, и для бизнесов, которые интересуются аналитикой, новостями.

«Я, конечно, надеюсь, что Tut.by все же не закроют. Но если буквально понимать обвинение, то директор, журналисты и иные сотрудники портала задержаны по делу о «неуплате налогов». Если это так, то можно с этим разобраться, можно и заплатить в конце концов эти налоги. Обвинения в мошенничестве ведь нет. По крайней мере шанс, что все может закончиться каким-то штрафом, а не закрытием Tut.by, все же есть», – считает эксперт.

При другом варианте развития событий: если все же данное дело закончится закрытием Tut.by, это негативно скажется в долгосрочной перспективе для Беларуси, считает эксперт BEROC.

«Часть аудитории Tut.by перейдет на другие ресурсы, в том числе на независимую часть Tut.by, которая будет работать как телеграм-канал. Часть читателей уйдут на другие ресурсы. Будут рассеиваться и рекламодатели. Ведь понятно, что им гораздо удобнее было работать с одним ресурсом», – отметил Львовский. 

«К сожалению, многие признаки (задержание не только директора и главного бухгалтера, но и журналистов ресурса, ситуация с вдовой Юрия Зиссера Юлией Чернявской) указывают на то, что дело здесь не в налогах, и что это политически мотивированное дело», – отметил собеседник.

Очередной удар по имиджу

В этом случае, считает он, власть допускает сильную ошибку, думая, что закрытие Tut.by ограничит количество критики в ее адрес, потому что данный ресурс – это все-таки СМИ, где работают профессиональные журналисты, которые не питаются слухами, перепроверяют информацию, обсуждают ее с экспертами.

«От того, что Tut.by закроют, люди не перестанут читать новости, часть аудитории перейдет в телергам-каналы, которые не являются СМИ, а, следовательно, не придерживаются профессиональных стандартов, чаще публикуют непроверенные слухи и какие-то более радикальные мнения. И вряд ли стоит надеяться, что вдруг резко новостной фон станет более позитивным и благостным», – заметил эксперт.

«К тому же это очередной удар, пока мы, правда, не знаем, насколько большой, по имиджу всей Беларуси», – заключил Лев Львовский.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]