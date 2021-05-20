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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Противоречие дня. Урок экономики от белорусских властей

Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев лаконично прокомментировал ситуацию с разгромом самого популярного белорусского интернет-портала TUT.BY.

Андрей Дмитриев. Фото: БелаПАН

«Урок экономики от властьимущих в Беларуси. В течение десятков лет списывать за счет бюджета миллионные убытки предприятий – это не урон бюджету. Построить успешный бизнес, дающий работу сотням граждан, и информацию, неподконтрольную власти, миллионам, – урон и угроза», - отмечает политик, пишет udf.name.
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