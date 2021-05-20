



По данным официальной статистики, резиденты ПВТ тратят значительную часть средств на иностранное ПО.





Информация об использовании ПО компаниями Парка есть в сборнике Белстата «Информационное общество Республики Беларусь». Последние данные, правда, касаются 2018 года (сборник обновляется раз в два года).





В структуре затрат резидентов ПВТ «приобретение программного обеспечения» занимает 28,4%. По данным официальной статистики, в 2018 году резиденты ПВТ потратили на эти цели почти 20 миллионов рублей (почти в 5 раз больше, чем в 2016). При этом затраты на ПО, разработанное в Беларуси, составили только 3,8 миллиона рублей. Больше 15 миллионов рублей резидента Парка потратили в 2018 году на иностранное ПО.





В период с 2013 по 2018 году в общих затратах на ПО расходы на иностранное программное обеспечение составляли 75-85%, на разработанное в Беларуси — 15-25%.













Резкий рост затрат на ПО в 2018 году относительно 2016 года (данных за 2017 год Белстат на приводит) связан с изменением условий работы для резидентов ПВТ после вступления в силу Декрета № 8. Если в 2016–2017 годах в ПВТ вступило всего 48 компаний, то за 2018 год сразу 257.





Мы поинтересовались у эксперта, о каких затратах резидентов ПВТ на ПО может идти речь.





Наиболее распространенные затраты по статье «закупка ПО»:





1. Аренда вычислительных ресурсов в облаке (например, AWS, Azure);





2. Аренда/лицензии на инструменты, помогающие в процессе разработки (например, продукты Atlassian);

3. Покупка услуг, которые помогают компании делать свой бизнес и обеспечиваются по большей части с помощью иностранного ПО (например, реклама).





«В официальной статистике смущает большая доля затрат на ПО, разработанное в Беларуси. Ведь даже если белорусская компания покупает лицензии/услуги, произведенные в РБ, то, как правило, она покупает их у иностранного юрлица. Затраты на ПО, разработанное в Беларуси, должны быть раз в 100 меньше», — считает эксперт.





Ранее источики пояснили dev.bу, что для осуществления практически всех видов деятельности резидент ПВТ необходима либо непосредственная разработка, либо участие в разработке. К примеру, если резидент приобрёл стороннее ПО и доработал его — э разработанное резидентом ПВТ ПО. При этом в Декрете — в части «разработанное с участием» — нигде не указано, что ПО в обязательном порядке должно находиться в собственности у резидента ПВТ.





Что говорят в TUT.BY по поводу претензий ДФР





Соучредитель Кирилл Волошин заявил dev.by, что «разделов портала, которые приносят выручку и в которых отсутствует собственная разработка ПО, у „Тут Бай Медиа“ нет».





— Интересно, что в Декрете ПВТ не даётся определение, что такое ПО. Например, используемая, наверное, большинством резидентов серверная ОС Linux — это программное обеспечение, но не свое. Apache, MySql, PHP — точно созданы нерезидентом.





Встаёт вопрос, сколько процентов Perl может быть в софте члена Парка? Можно ли учить нейросеть c TensorFlow? Разрешено ли для нужд резидента использовать WordPress или open-source библиотеки? Если копать глубже, то внутри разработанного с участием любого резидента ПВТ программного обеспечения использованы «чужеродные» Java, C#, Kotlin, Swift. Тогда почему (риторический вопрос) претензии только к TUT.BY?