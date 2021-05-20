



Об этом основатель ВКонтакте и Telegram написал в своем телеграмм-канале.





«Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье», — написал он .





По словам Дурова, дисплеи iPhone с частотой обновления 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями современных моделей на платформе Android на частоте 120 Гц, которые поддерживают более плавную анимацию.





Однако «худшая часть технологий Apple — это не более громоздкие устройства или устаревшее оборудование», продолжил бизнесмен. По его мнению, владение iPhone делает из людей цифровых рабов Apple, поскольку из приложений им разрешают использовать только те, которые Apple «позволяет устанавливать через свой App Store», а для резервного копирования данных — только iCloud.



