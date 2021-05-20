



Виталик Бутерин потерял почти половину своего состояния из-за обвала биткоина

По данным Forbes, на пике стоимости Ethereum его состояние оценивалось в $1,4 миллиарда. 2 мая издание назвало Бутерина самым молодым криптомиллиардером в мире. Из-за обвала на рынке его состояние уменьшилось до $850 миллионов. Общее состояние крупнейших игроков рынка сократилось на $15,5 миллиарда.



