Криптомиллиардер Виталик Бутерин потерял почти половину своего состояния из-за обвала биткоина
Создатель блокчейна Ethereum Виталик Бутерин после обвала биткоина и других криптовалют потерял более 40% своего состояния.
Виталик Бутерин потерял почти половину своего состояния из-за обвала биткоина
По данным Forbes, на пике стоимости Ethereum его состояние оценивалось в $1,4 миллиарда. 2 мая издание назвало Бутерина самым молодым криптомиллиардером в мире. Из-за обвала на рынке его состояние уменьшилось до $850 миллионов. Общее состояние крупнейших игроков рынка сократилось на $15,5 миллиарда.
19 мая началось стремительное падение биткоина: за несколько часов криптовалюта подешевела на 30%. Ранее власти Китая запретили финансовым организациям предоставлять услуги, связанные с криптовалютой. 17 мая Бутерин уничтожил 90% принадлежащих ему токенов Shiba Inu coin (SHIB) — криптовалюты-пародии на мем-криптовалюту Dogecoin. Их стоимость оценивалась в $6,7 миллиарда, пишет dev.by.
18:54 20/05/2021
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