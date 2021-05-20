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Беларусь вышла в мировые лидеры по экспорту сыров. Как?

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов рассказал об экспорте белорусской продукции.


"Беларусь занимает 4-ю строчку в мировом рейтинге по экспорту сыров - после Европейского союза, США и Новой Зеландии. Сегодня мы экспортируем наши сыры в 26 стран, будем развивать географию поставок. За ближайшую пятилетку планируем значительно увеличить производство молока - до 9,2 млн т в год. Будет расти и производство сыров. Мировая статистика показывает, что объемы торговли этой продукцией в мире растут, так что конкуренция на мировом рынке серьезная. Надо уже сегодня думать над разнообразием, следить за мировыми трендами, смотреть, какие сыры больше покупают, какие предпочтения в разных странах", - сказал Алексей Богданов, пишет БЕЛТА.
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