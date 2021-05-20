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Россельхознадзор забанил очередных беларуских производителей

Россельхознадзор запретил поставки продукции в Россию с двух предприятий в связи с нарушениями требований ЕАЭС.

ООО «Митстандарт» не сможет ввозить в Россию продукцию из-за выявления бактерий рода Listeria monocytogenes в говядине, а производственный цех «Новосёлки» предприятия «Белоруснефть-Особино» – из-за повторного выявления кокцидиостатика в мясе птицы. 

Запрет начнет действовать с 22 мая.

Кроме этого, вводится усиленный лабораторный контроль в отношении продукции еще восьми беларусских предприятий, сообщает Россельхознадзор.
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