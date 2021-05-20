Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России Игорь Юшков во время круглого стола, который провело 20 мая в онлайн-формате агентство Sputnik.





Как сообщалось, в прошлом году Лукашенко из-за ухудшения политических отношений со странами Балтии поручил найти другие маршруты для поставок белорусских нефтепродуктов на внешние рынки. С марта 2021 года отечественные нефтеперерабатывающие заводы стали экспортировать некоторые нефтепродукты через российские порты.





«Можем уже констатировать, что грузы идут, и стороны должны будут смотреть на экономику этих поставок и думать, как ее улучшить», — считает Юшков.





Он обратил внимание, что на данный момент белорусские НПЗ поставляют в российские порты по железной дороге бензин, газойль и мазут.





«Эти нефтепродукты выгоднее перевозить по железной дороге. Если будут налажены и поставки дизельного топлива, тогда возможно использование и трубопровода. Этот вариант будет еще более экономически выгодным для сторон», — предположил Юшков.





По его мнению, если будут долгосрочные договоренности между Беларусью и России по экспорту белорусских нефтепродуктов через российские порты, вопрос транспортировки дизельного топлива по трубопроводу возникнет.





«При долгосрочных договоренностях на 5-10 лет можно говорить и о транспортировке по нефтепродуктопроводе. Можно либо использовать одну из ниток нефтепродуктопровода «Дружба», перепрофилировав ее, либо построить по наиболее оптимальному маршруту нефтепродуктопровод, но для него нужны долгосрочные гарантии загрузки», — подчеркнул Юшков.





В Москве 19 февраля было подписано соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты. Документом предусматривается установление стоимости логистических затрат в морские порты России сопоставимой с портами Балтики.



