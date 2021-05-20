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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Валютные депозиты белорусов под угрозой? Мнение юриста

Сегодня белорусы держат в банках около 5 миллиардов долларов.

Валютные депозиты белорусов под угрозой? Мнение юриста
Появилась информация, что в ситуации, когда режиму срочно нужны деньги, эти сбережения могут оказаться под угрозой. Мол, государство их просто заберёт на свои нужды.

Насколько велика потребность в финансах и возможно ли эту потребность закрыть иностранными кредитами? Существует ли вероятность, что власти действительно пойдут на такой шаг и лишат белорусов их валютных депозитов? 

Что происходит сейчас с курсом доллара? На эти и другие вопросы Еврорадио отвечает старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.
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