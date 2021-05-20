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Особенно резко он отозвался о строительстве "Газпром центра" на месте бывшего автовокзала "Московский".





"Хотелось бы наконец услышать от председателя горисполкома. Мы что, дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска? Они же просили: дайте нам кусок земли, мы хотим построить красивое здание. Где это здание?" — цитирует его слова БЕЛТА.





Строительство "Газпром центра" началось еще в 2013 году, но несколько раз останавливалось. Несколько месяцев назад с проекта ушла итальянская фирма-подрядчик. И теперь проект снова планируют законсервировать.





Также Лукашенко упомянул ряд других проблемных точек и проектов: "По иранскому проекту, или чей там проект... Это проспект Независимости — это лицо не только Минска, но и страны. До каких пор это надо терпеть? Раковское предместье — там немало объектов".