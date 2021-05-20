Доллар идет на антирекорд. Хватит ли в закромах Нацбанка денег?
Доллар опустился на минимум за 153 дня на торгах 20 мая, остальные валюты тоже подешевели
На БВФБ в четверг 20 мая доллар, евро и российский рубль подешевели к белорусскому рублю.
Курс доллара снизился на 0,0029 BYN до 2,5132 BYN/USD. За последние 11 торгов доллар дорожал лишь однажды, а вот суммарное снижение за это время составило уже 0,0548 BYN.
Курс евро упал на 0,0108 BYN до 3,0650 BYN/EUR и оставил максимум за 15 дней.
Курс российского рубля опустился всего на 0,0012 BYN до 3,4134 BYN/100 RUB — минимума за неделю.
Московская биржа
Российский рубль сегодня дорожает к доллару и евро. Банк России принял решение опустить официальны курс доллара на завтра на 8 копеек до 73,6007 российских рублей — минимума за два месяца.
Официальный курс евро на завтра упал на 33 копейки до 89,7708 российских рублей.
Источник: select.by
14:10 20/05/2021
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