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СМИ: Мошенники, выдававшие себя за Илона Маска, выманили у американцев более $2 млн

Американцы потеряли более $2 млн с октября прошлого года в результате мошеннической схемы, в которой злоумышленники выдавали себя за главу Tesla Inc. Илона Маска, свидетельствуют данные Федеральной торговой комиссии (FTC) США.



Мошенники обещали, что Маск увеличит сумму в криптовалюте, которая будет отправлена на его кошелек, и возвратит ее пользователю, пишет MarketWatch.

Аналогичные мошеннические схемы на рынке криптовалют стоили простым пользователям $80 млн, что в 10 раз больше, чем годом ранее. Средние потери в расчете на человека составили $1900.

За последние полгода FTC получила около 7 тыс. сообщений от пользователей, столкнувшихся с разными формами мошенничеств. Некоторые из них начинались как предложение о помощи с инвестициями, а затем перенаправляли пользователей на фейковые сайты.

"Распространенной формой мошенничества стало обещание какого-либо селебрити, ассоциирующегося с криптовалютами, умножить сумму, отправляемую на его кошелек, и возвратить ее обратно", - отмечают в FTC.
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