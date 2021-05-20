СМИ: Мошенники, выдававшие себя за Илона Маска, выманили у американцев более $2 млн
Американцы потеряли более $2 млн с октября прошлого года в результате мошеннической схемы, в которой злоумышленники выдавали себя за главу Tesla Inc. Илона Маска, свидетельствуют данные Федеральной торговой комиссии (FTC) США.
Мошенники обещали, что Маск увеличит сумму в криптовалюте, которая будет отправлена на его кошелек, и возвратит ее пользователю, пишет MarketWatch.
Аналогичные мошеннические схемы на рынке криптовалют стоили простым пользователям $80 млн, что в 10 раз больше, чем годом ранее. Средние потери в расчете на человека составили $1900.
За последние полгода FTC получила около 7 тыс. сообщений от пользователей, столкнувшихся с разными формами мошенничеств. Некоторые из них начинались как предложение о помощи с инвестициями, а затем перенаправляли пользователей на фейковые сайты.
"Распространенной формой мошенничества стало обещание какого-либо селебрити, ассоциирующегося с криптовалютами, умножить сумму, отправляемую на его кошелек, и возвратить ее обратно", - отмечают в FTC.
12:09 20/05/2021
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