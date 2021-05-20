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В Швеции продолжается скандал из-за кредитования белорусских энергетических проектов

Шведский телеканал TV4 показал сюжет из Беларуси с продолжением расследования о кредитных гарантиях шведского Агентства по экспортным кредитам EKN на многомиллионную сделку между компанией Siemens Turbomachinery AB и белорусскими госпредприятиями «Минскэнерго» и «Брестэнерго», пишет Радыё Свабода.

В Швеции продолжается скандал из-за кредитования белорусских энергетических проектов
Ранее EKN критиковали за то, что оно дало гарантии сделки, несмотря на нарушения прав человека на белорусских предприятиях. Глава EKN и министр внешней торговли Швеции были вынуждены давать объяснения парламенту.

Сейчас шведские СМИ сообщили, что в заключении сделки принимала участие посол Швеции в Беларуси.

Глава шведской организации поддержки демократии в Восточной Европе Мартин Угла написал в своем фейсбуке:

«Разоблачение программы Kalla Fakta о роли Министерства иностранных дел и посольства Швеции в соглашении, согласно которому Агентство по экспортным кредитам EKN дало кредитные гарантии, показывает, что достигнуто новое дно. Стало понятно, что речь не шла о неведении руководства EKN, которое из-за некомпетентности случайно удовлетворило заявку, что было бы само по себе плохо. Но сделка была результатом активной работы Министерства иностранных дел, которое было полностью осведомлено о ситуации с правами человека в Беларуси, о роли государственных кампаний в репрессиях лукашенковской диктатуры против собственных граждан и о полном пренебрежении трудовым законодательством».

«Авторитет Министерства иностранных дел по вопросам демократии и прав человека сильно пострадал. Чтобы восстановить это доверие, необходимо продолжать гораздо более конкретные действия в поддержку демократического движения, активные европейские санкции против режима и судебное преследование нарушителей прав человека; также правительство должно дать четкий сигнал о том, что с любой поддержкой Лукашенко и его режима окончательно покончено: больше никакой помощи государственным субъектам, никаких дел с компаниями режима, никакого построения отношений с представителями диктатуры, ни централизованно, ни на местном уровне», - призывает известный шведский правозащитник.


 
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