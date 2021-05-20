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По его словам, на первом энергоблоке сейчас идет комплексное опробование оборудования на номинальные мощности реакторной установки. Эти работы будут идти в течение 15 суток.





"Это завершающий этап опытно-промышленной эксплуатации", - констатировал министр энергетики.





После чего добавил, что на втором энергоблоке работы ведутся в соответствии с графиком. Общая строительная готовность второго энергоблока - 85%.





Виктор Каранкевич напомнил, что в апреле этого года на площадку БелАЭС были доставлены тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом для загрузки во второй реактор.





"Сейчас оно находится в специальном хранилище и осенью планируется загрузка в активную зону реакторной установки и это будет очередной важный этап - физический пуск", - рассказал он.





В ответ на уточняющий вопрос, означает ли это, что на осень этого года запланирован физический пуск второго энергоблока, министр ответил: "Так точно".



