С 2022 года пошлина на ввоз электромобилей в Беларусь может повыситься до 15%
ЕАЭС не намерена продлевать действующий льготный режим ввоза электромобилей на территорию стран содружества, при котором установлена нулевая ставка пошлины.
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Как сообщает "КоммерсантЪ", согласно документу, который подготовила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), с 2022 года пошлина будет установлена на уровне 15%.
В торговом блоке ЕЭК утверждают, что ни от одной страны — члена союза не поступали предложения о продлении нулевой ставки, пишет издание.
Напомним, что нулевая ставка на ввоз электромобилей была установлена по инициативе Беларуси на временной основе.
09:44 20/05/2021
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