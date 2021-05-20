На полярную станцию в Антарктике Беларусь потратит более 24 миллионов

С 2015 года Беларусь возводит на Антарктиде собственную полярную станцию для изучения климата. В ближайшие пять лет планируется продолжить строительство инфраструктуры, необходимой для жизни и работы ученых в условиях «крайнего юга». Согласно Госпрограмме на 2021-2025 годы, из республиканского бюджета на «антарктический проект» будет выделено 24,4 млн рублей, пишет Ежедневник.





На что будут потрачены деньги?





Как пояснено в Госпрограмме, ежегодно штат белорусской антарктической экспедиции будет увеличиваться. В Республиканском центре полярных исследований будет числиться 11 человек.





Увеличатся объемы морских и авиационных перевозок в связи с расширением состава сезонных экспедиций и количества доставляемых в Антарктику грузов.





Ожидается «значительное увеличение объемов работ по материально-техническому обеспечению экспедиций, международной деятельности в системе Договора об Антарктике и расширением международной научной и логистической кооперации».





Также деньги пойдут на уплату ежегодных членских взносов в различные международные структуры, контролирующие деятельность на полярном континенте.





При этом, согласно прошлой госпрограмме, на работы по первому этапу создания отечественной полярной станции уже ушло порядка 14,6 млн рублей.





Зачем белорусам изучать антарктический климат?





В Антарктиде уже давно основаны станции ведущих научных организаций мира. Международное сообщество непрерывно изучает все климатические и экологические особенности региона. При этом любая экономическая и военная деятельность здесь запрещена. Неужели без белорусских ученых в антарктическом климате никак не разберутся?





Инициаторы отечественного проекта и не скрывают, что истинная цель – геополитическая. Как пояснял ранее руководитель белорусских антарктических экспедиций Алексей Гайдашов, отечественная станция в Антарктике – это шанс в будущем заявить свои претензии на эту территорию.





«Пройдет каких-то 20-30 лет и снимут запрет на освоение природных ресурсов Антарктиды. И тогда, если у нас будет своя станция, Беларусь сможет как-то участвовать в этом процессе», - говорил он в 2017 году.





В Госпрограмме среди прочих указана такая цель антарктического проекта: «…наличие в этом регионе земного шара минерально-сырьевых и биологических ресурсов в перспективе может рассматриваться как предмет долговременных национальных интересов».





А в прошлой программе среди «ожидаемых результатов» значилось: «усиление позиций Республики Беларусь и соблюдение ее научных, экономических и геополитических интересов в южном полярном регионе Земли, укрепление ее авторитета на международной арене в период возрастающей активности человечества в полярных районах Земли».



