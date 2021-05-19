Топ-10 крупнейших белорусских бизнесов в России

Вместо «БЕЛАЗ-холдинга» на первое место поднялась Группа компаний «Е100». БелАЗ, а также концерн «Белнефтехим» выбыли из топ-10. Их заменили МАЗ и Белорусская нефтяная компания.





Первую тройку образовали исключительно компании с частным капиталом.



«Е100»





Группа компаний «Е100», которой владеют братья Владимир и Максим Стаецкие, стала единственным участником первой десятки, совокупная выручка «дочек» которой (учитывались резиденты с объемом продаж не менее 100 млн российских рублей) превысила 30 млрд российских рублей.





Этот семейный бизнес начинался в конце 1990-х с клуба помощи на дорогах и вырос в одну из крупнейших в Восточной Европе систем безналичных расчетов в транспортно-логистической отрасли. В 2005 году уроженцы Бреста ввели в обращение топливную карту «Е100», которая в течение последующих лет начала использоваться на более чем 20 тыс. автозаправочных комплексах в 32 странах Европы и Азии. Она позволят осуществлять безналичные расчеты за полный спектр услуг в рамках международных и региональных перевозок: топливо, возврат НДС, СТО, паркинги, мойки, конвои, паромы и дорожные сборы. Обслуживание топливных карт обеспечивает собственная онлайн-процессинговая система, созданная на независимой IT-платформе. Головной офис группы находится в Варшаве, управление российским бизнесом осуществляется из Риги, а центр разработки группы компаний «Е100» базируется в Бресте.





ASBIS





На второе место, нарастив за год продажи более чем на 10 млрд российских рублей, вышел в 2020 году производитель и дистрибьютор IT-продуктов ASBIS.





Это первая в истории публичная компания с белорусским капиталом. Ее акции с середины 2000-х котируются на Варшавской фондовой бирже. Основателем и крупнейшим акционером холдинга, работающего на рынках Европы, Ближнего Востока и Магриба является Сергей Костевич. Основные объемы выручки ASBIS на российском рынке в прошлом году генерировали две торговые компании — «Асбис» и «Маст».





«Савушкин продукт»





В тройку вошел и один из крупнейших производителей молочных продуктов на рынке СНГ — компания «Савушкин продукт». В прошлом году основные потоки ее молочной продукции попадали российским оптовикам и ретейлерам через три московские компании — «Савушкин продукт», «Савушкин продукт-Москва» и совместное торговое предприятие «Ситим», созданное в конце 2019 года.



МТЗ





Новичок топ-10 — Минский тракторный завод — стал крупнейшим государственным бизнесом на российском рынке.





Пять торговых домов, отвечающих за различные регионы, сервисная компания на Кубани дистрибьюторская структура входящего в «МТЗ-холдинг» Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов наторговали в прошлом году на 23,7 млрд российских рублей.





«СДС-Холдинг»





В пятерку вошел крупнейший транспортно-логистический бизнес белорусов на постсоветском пространстве — «СДС-Холдинг».





Его основным владельцем является некогда создававший группу компаний «Дженти» и переехавший в Москву Василий Сметанин. Сегодня через компанию «СДС-Транс» он является собственником долей в нескольких десятках компаний-автоперевозчиков и вспомогательных фирмах в России, Беларуси и других странах ближнего и дальнего зарубежья. Также бизнесмену принадлежат доли в бизнесах по торговле автозапчастями и производству молока.





БМЗ





Российские «дочки» Белорусского металлургического комбината заметно «просели». Их выручка сократилась с почти 30 млрд в 2019 году до 22,3 млрд российских рублей в прошлом году, и в итоге БМЗ переместился со второго на шестое место по совокупному заработку. Один из торговых домов, зарегистрированный в Барнауле, оказался в центре корпоративного конфликта. К руководителям второго, который занимается заготовкой лома черных металлов, возникли вопросы у белорусских правоохранительных органов.





«Санта Бремор»





По-прежнему в десятке рыбоперерабатывающий бизнес Александра Мошенского — его компания «Санта Бремор» заняла седьмую строчку.





В России брестскому бизнесмену принадлежат подмосковная фабрика «Русское море», мурманская рыболовная компания «Союзрыба», логистический комплекс и сеть дистрибьюторских компаний. Основной объем в структуре доходов «сделал» производственный актив. Из совокупной выручки в размере 20,3 млрд на «Русское море» пришлось 18,3 млрд российских рублей.





EPAM Systems





У известного разработчика программного обеспечения EPAM Systems, которого создал и возглавляет уроженец Беларуси Аркадий Добкин, несколько компаний в России. В нашем исследовании по приведенной выше методологии учитывались показатели ключевой структуры «Эпам Системз». Она зарегистрирована в Москве и имеет около 20 филиалов. В 2020 году, например, один из них был создан в Брянске.





МАЗ





Успешным стал прошлый год для российской «дочки» Минского автозавода.





Компания «МАЗ-Рус» впервые за последние три года вошла в топ-10 крупнейших белорусских бизнесов на рынке соседней страны. Продажи компании выросли с 14 млрд до 19,2 млрд российских рублей.





Также пользовались спросом автофургоны «Купава», которые продает еще одна «дочка» минского холдинга «Купава-сервис».





БНК





Спросом в России пользовались и белорусские нефтепродукты, благодаря чему продажи «дочки» Белорусской нефтяной компании выросли в 2,5 раза.





Зарегистрированная в Смоленске Европейская трейдинговая компания увеличила реализацию с 7,4 млрд в 2019 году до 18,8 млрд российских рублей в 2020-м.