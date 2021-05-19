В качестве основных приоритетов деятельности этой общественной организации объявлена защита интересов предпринимателей, их юридическое и экономическое просвещение. Существенное внимание руководство СП планирует уделять проведению семинаров и других мероприятий с участием представителей госорганов – ИМНС, МАРТ и других. Об этом сообщила недавно назначенный директор СПБО Людмила Захаренко.





Всего на данный момент в союз входят более 70 активных членов. Председателем совета СПБО с ноября прошлого года является Виталий Лисецкий, директор и учредитель ООО «Брестское агентство аутсорсинга». Он также ответил на наши вопросы:

– Первейшая задача, которая стоит перед нашей организацией в это непростое время, – дать возможность его членам почувствовать важность и необходимость объединения усилий. Потому что в одиночку жить и развиваться гораздо труднее. В какие-то моменты нам особенно необходимо выработать общую позицию относительно перспектив и задач, стоящих перед бизнесом. Поэтому красной линией и на общем собрании, и на заседаниях совета проходит тема развития союза на основе взаимовыгодного сотрудничества между его членами, обмен опытом, связями, оказания помощи малому и среднему бизнесу в нынешней крайне сложной экономической ситуации.





Что конкретно вы намерены предпринять в этой связи?





– Очень важными направлениями нашей работы представляются консалтинг, юридическая помощь, образовательные программы. Ведь не секрет, что многие предприниматели, особенно работающие без образования юрлица, допускают массу ошибок на начальном этапе своей деятельности в силу того, что им не хватает знаний, особенно юридических.





Законодательная база в нашей стране очень непростая, во многом запутанная. Разобраться в ней самостоятельно многим сразу не под силу. Вот люди и попадаются в эти ловушки, платят штрафы и т. д. Мы хотим предоставить им соответствующую помощь и поддержку.





Кроме того, хотелось бы использовать опыт наших мэтров (не побоюсь этого слова), таких, как Петр Комякович, и других, в помощь тем, кто пытается делать стартапы. Кстати, в последнее время наметилось значительное омоложение нашего союза. Молодые предприниматели заинтересованы в том, чтобы быть вместе, участвовать в выработке совместных решений. И мы готовы оказать им серьезную поддержку.





Слышит ли местная власть позицию бизнеса? Как вы вообще намерены работать с чиновниками областными и городскими?





– Да, несомненно, работа с властью – часть нашей деятельности. Я регулярно встречаюсь с зампредом облисполкома Дмитрием Городецким, другими должностями лицами, отвечающими за экономику и бизнес. Думаю, что диалог у нас получится и мнение предпринимателей будет услышано.





А какова она, ваша позиция? Чего стоит ожидать от экономики? Готово ли государство, на ваш взгляд, к поддержке бизнеса?





– Ситуация в целом, конечно, непростая. В связи с пандемией и общей экономической обстановкой бизнесу сейчас непросто. И здесь надо нам всем выстраивать некую общую линию поведения. Возможно, просить какие-то отсрочки по налогам и другим выплатам, смягчения других фискальных мер. Мы со своей стороны готовы такие предложения вырабатывать и предлагать.

Если мы будем действовать сообща, шансы на то, что нас услышат, значительно возрастут. Говорить поодиночке или обсуждать, условно говоря, на кухнях, — это, согласитесь, малоэффективно. Важно не просто формальное членство, а та роль, которую каждый из нас способен сыграть в развитии предпринимательского движения. У нас есть потенциал, надо только его грамотно и эффективно реализовать. Поэтому наша задача на ближайшую перспективу – провести своего рода перезагрузку, с учетом и накопленного опыта, и двигаться вперед.





Один из старейших членов СПБО, представитель Белорусского союза предпринимателей в Брестской области Петр Комякович в разговоре с журналистом отметил:





«Мы хотим вернуться к истокам нашей организации, которой в этом году исполняется 30 лет. Прежде всего, речь идет о том, чтобы более активно донести позицию предпринимательского сообщества до властных структур. А главное – настойчиво доводить до чиновников и общественности одну простую мысль: без бизнеса не может быть ни нормальной экономики, ни повышения уровня жизни. К сожалению, многие этого еще не понимают или делают вид, что не понимают. Но в целом общество уже адекватно воспринимает бизнес и позитивно относится к его усилиям по экономическому развитию региона».





КСТАТИ





Каждый третий работник в Брестской области задействован в сфере малого и среднего бизнеса. На этот сектор экономики приходится 32% налоговых поступлений области, 27% экспорта товаров, 37% выручки от реализации товаров, работ, услуг. Всего в регионе работает около 10 тысяч организаций в малом и среднем бизнесе и более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей.







