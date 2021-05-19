+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В России зафиксирован рекордный ввоз наличных евро

Банки России в марте ввезли в страну €997,7 млн. Такой показатель на 42% превышает февральский и является рекордным за год, говорится в статистике Центрального банка.

Фото: pixabay.com

Кроме того, в указанный срок в страну были ввезены $697,1 млн в наличной форме, что на 26,8% больше, чем в феврале. Всего ввоз наличных в марте составил $1,7 млрд, это превышает февральские значения на 34,3%.

Как уточняется, наращивание ввоза наличных евро началось ещё в феврале. Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин отметил, что финансовые организации ориентировались на клиентов, которые планировали поехать заграницу и воспользоваться иностранной валютой, пишет РБК.

При этом в первый месяц весны кредитные организации вывезли из России $196,7 млн и €82,9 млн. В общей сложности вывоз иностранной валюты в марте составил $282,1 млн.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что объём срочных депозитов в рублях за год уменьшился на 12%, или на 2,19 трлн рублей, пишет news.ru.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]