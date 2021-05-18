Украина раскрыла схему контрабанды топлива из Беларуси

Украина раскрыла схему контрабанды топлива из Беларусифото: ssu.gov.ua





Украина обнаружила поставки топлива в адрес ряда коммерческих структур без уплаты таможенных пошлин и акцизов. Уклонения от налогов, по версии СБУ, коммерсанты добивались с помощью занижения по документам содержания метилового спирта в продукции, сообщает пресс-служба СБУ.





По предварительным данным, поставки велись в 2020-21 годах на сумму более 100 млн гривн.





Получавшие продукцию структуры непосредственно переработкой не занимались, не находились по адресам регистрации, а учредителем, директором и бухгалтером выступало одно и то же лицо. Организаторы схемы перерабатывали импортируемый товар на нелегальных мини-НПЗ в суррогатные горюче-смазочные материалы. Затем топливо продавалось за наличные без оформления бухгалтерских документов.





В ходе обысков в Киевской, Черниговской и Луганской областях изъяты печати 300 фиктивных фирм, наличные, оборудование для переработки, метиловый спирт, химические добавки и готовый суррогат общим объемом более 1 тыс. тонн.





В пресс-службе СБУ уточнили, что один из обысков проводился в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко. Там были обнаружены документация и печати 68 юридических лиц, финансово-хозяйственная документация задействованных в противоправной схеме компаний, компьютерная техника и неучтенные средства, пишет Ежедневник.











