+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Украина раскрыла схему контрабанды топлива из Беларуси

Служба безопасности Украины выявила схему нелегальных поставок топлива из Беларуси и России на сумму более 3 млн долларов.

Украина раскрыла схему контрабанды топлива из Беларусифото: ssu.gov.ua

Украина обнаружила поставки топлива в адрес ряда коммерческих структур без уплаты таможенных пошлин и акцизов. Уклонения от налогов, по версии СБУ, коммерсанты добивались с помощью занижения по документам содержания метилового спирта в продукции, сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, поставки велись в 2020-21 годах на сумму более 100 млн гривн.

Получавшие продукцию структуры непосредственно переработкой не занимались, не находились по адресам регистрации, а учредителем, директором и бухгалтером выступало одно и то же лицо. Организаторы схемы перерабатывали импортируемый товар на нелегальных мини-НПЗ в суррогатные горюче-смазочные материалы. Затем топливо продавалось за наличные без оформления бухгалтерских документов.

В ходе обысков в Киевской, Черниговской и Луганской областях изъяты печати 300 фиктивных фирм, наличные, оборудование для переработки, метиловый спирт, химические добавки и готовый суррогат общим объемом более 1 тыс. тонн.

В пресс-службе СБУ уточнили, что один из обысков проводился в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко. Там были обнаружены документация и печати 68 юридических лиц, финансово-хозяйственная документация задействованных в противоправной схеме компаний, компьютерная техника и неучтенные средства, пишет Ежедневник.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]