С 1 июля в ЕАЭС заработает новая поисковая система «Работа без границ»





Поисковая система «Работа без границ» позволяет получить доступ к информации о вакансиях. Эти сведения содержатся в национальных системах в сфере трудоустройства и занятости стран ЕАЭС, пишет БЕЛТА.





«Информационные системы государств будут взаимодействовать между собой посредством унифицированного поискового интерфейса. Соискатели вакансий и работодатели союза смогут выбрать одну или несколько стран, на территории которых необходимо осуществить поиск работы или подбор персонала, и получить доступ к информации по вакансиям и резюме», – сообщила Ия Малкина.







