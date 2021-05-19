С 1 июля в ЕАЭС заработает новая поисковая система «Работа без границ»
Проект «Работа без границ» будет введен в эксплуатацию с 1 июля. Такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии, сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.
Поисковая система «Работа без границ» позволяет получить доступ к информации о вакансиях. Эти сведения содержатся в национальных системах в сфере трудоустройства и занятости стран ЕАЭС, пишет БЕЛТА.
«Информационные системы государств будут взаимодействовать между собой посредством унифицированного поискового интерфейса. Соискатели вакансий и работодатели союза смогут выбрать одну или несколько стран, на территории которых необходимо осуществить поиск работы или подбор персонала, и получить доступ к информации по вакансиям и резюме», – сообщила Ия Малкина.
18:38 19/05/2021
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