Курс биткоина опустился до $30 тысяч: минус 30% за сутки
Главная криптовалюта продолжает стремительное падение. На 16:00 по минскому времени его стоимость опустилась до $30 тыс.
По данным CoinDesk, за сутки биткоин потерял почти 30%. За это же время другая криптовалюта — эфир потеряла 37% и торгуется ниже $2,2 тыс. Остальные криптовалюты обвалились примерно на 40%.
Настолько стремительное падение эксперты объясняют запретом в Китае для финансовых организаций оказывать услуги, связанные с криптовалютами. Вслед за биткоином теряют в цене и акции компаний, которые работают с биткоином и прочими цифровыми монетами.
18:37 19/05/2021
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