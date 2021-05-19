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Fitch подтвердило кредитные рейтинги белорусских госбанков: прогноз негативный

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитные рейтинги «Беларусбанка», «Белинвестбанка» и «Банка развития»

Рейтинги подтверждены на страновом уровне В с негативным прогнозом. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Fitch отмечает высокие шансы на поддержку банков со стороны государства. Негативный прогноз отражает потенциально слабую позицию суверена, которая может ограничить его возможности по поддержке финансовых учреждений.

Fitch еще раз подтверждает свой прогноз роста экономики Беларуси в 0,7% по итогам 2021 года.
Источник: belmarket.by
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