Оппозиция призывала не делать этого, но Минэнерго Беларуси угрожало Siemens штрафными санкциями в случае срыва сроков контрактов, пишет TUT.BY





Год назад шведская «дочка» немецкой корпорации Siemens Industrial Turbomachinery выиграла тендеры на поставку оборудования для строительства пиково-резервных энергоисточников на базе Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и минской ТЭЦ-5 суммарной мощностью 800 МВт на случай нештатной ситуации на БелАЭС. Их ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году.





Цена проекта — около 500 млн долларов.





На днях Siemens поставил первую газотурбинную установку и генератор для Новополоцкой ТЭЦ.









Этому предшествовал заочный спор между Народным антикризисным управлением Павла Латушко и Минэнерго Беларуси. Оппозиция пыталась уговорить немецкого гиганта отказаться от поставок оборудования в Беларусь. Более того, Шведское экспортно-кредитное агентство замораживало сделку с Беларусью на время дальнейшего разбирательства.





В ответ Минэнерго Беларуси угрожало Siemens штрафными санкциями в случае срыва сроков контрактов.