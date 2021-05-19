







- Мы не отказывались от поставок, мы продолжаем сотрудничество с нашими белорусскими коллегами. Беларусь не запрашивала у нас поставок в мае, поэтому не будет поставок. Но сотрудничество продолжается. В то же время SOCAR не нарушает международные санкции, — сказал Ахмедов журналистам.





Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах появилась информация о якобы отказе SOCAR от дальнейших поставок нефти для Беларусь. Согласно публикациям, причина — риск попадания под американские санкции, потенциально способные обвалить ориентированную на нефтехимию экономику Азербайджана.



