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Беларусь рассчитывает получить второй транш российского кредита до конца июня

Белорусские власти рассчитывают до конца июня получить второй транш государственного кредита РФ объеме $500 млн.

Такой срок сегодня озвучил министр финансов Юрий Селиверстов перед заседанием Совмина РБ. Первый транш кредита в размере $500 млн Минфин РБ получил 30 декабря 2020 года.

"По второму траншу мы нацеливались на первое полугодие, пока каких-то изменений в этих планах нет", - сообщил Селиверстов, которого цитирует БелТА.

Глава Минфина также сообщил, что Беларусь в текущем году намерена выйти на российский рынок заимствований, поскольку мировой рынок для страны закрыт в принципе из-за санкций.

"На западный рынок мы выходили в прошлом году, поэтому таких планов на этот год не было в принципе. Сейчас в планах у нас выход на российский рынок. Что касается азиатского, он интересный, но несколько специфичный, поэтому пока думаем, каким образом наладить взаимодействие", - сказал Селиверстов.

Впрочем, на азиатском рынке Беларуси также ничего не светит опять-таки из-за санкций.
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