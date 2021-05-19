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Гиперинфляция на пороге

Сырьевые товары на мировом рынке стремительно дорожают, что приводит к росту цен на потребительские товары и грозит возникновением инфляционной спирали в ближайшие месяцы и кварталы.

О такой опасности предупредил глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Он отметил, что широкий индекс спотовых цен на сырье, рассчитываемый информационным агентством Bloomberg, в текущем году вырос на 19%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс увеличился примерно на 60%. Оле Хансен также отметил, что к росту цен приводит не только дефицит сырья, но и спрос со стороны спекулянтов, которые приобретают фьючерсы на сырье, чтобы защитить свои средства от инфляции.

Цены на некоторые товары уже достигли абсолютных максимумов. В частности, это произошло с ценами на медь, превысившими 10 тыс. долларов за тонну. Их толкает вверх ожидания подъема экономики после завершения пандемии.

Цена железной руды впервые в истории поднялась выше 200 долларов за тонну, а цены на сталь за год увеличились примерно в 2 раза.

Как долго будет продолжаться рост цен, и реализуются ли опасения Оле Хансена в отношении возникновения спирали инфляции, никто не знает. Аналитики рейтингового агентства Fitch считают, что, в частности, подъем цен на рынке стали пока будет продолжаться, но во второй половине текущего года цены могут пойти вниз в связи с ростом предложения.

Старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Абдолрез Аббассиан считает, что цены на продовольствие на мировом рынке в ближайшие месяцы увеличатся, если спрос будет продолжать расти.

Среднее значения индекса продовольственных цен ФАО поднимается 11-й месяц подряд и уже достиг самого высокого показателя с мая 2014 года.

Некоторые страны, которые являются экспортерами сырья и продовольствия, выиграют от данного роста инфляции. Это касается, в частности, России и Беларуси.

Однако с толком использовать эту выгоду они вряд ли смогут, так как в них форма управления государством не способствует экономическому развитию и требует реформирования.

Без этого выросшие доходы будут направлены не на развитие экономики.
Источник: select.by
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