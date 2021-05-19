В начале мая из минского аэропорта не смог вылететь в Варшаву гражданин России, у которого была открыта виза по программе Poland Business Harbour. От него требовали контракт на работу. Тогда «Белавиа» объяснила: для иностранных граждан, вылетающих из Беларуси в Польшу по бизнес-визе, контракт обязателен.





Но пару дней назад история повторилась — уже с беларусом.





Что произошло

В редакцию dev.by обратился айтишник-гражданин Беларуси, который 16 мая пытался вылететь в Варшаву из Минска. У него была открыта польская виза D с пометкой Poland Business Harbour. Билет на рейс «Белавиа» он покупал накануне в офисе авиакомпании — вопросов к документам не возникло.





Перед вылетом на стойке регистрации в аэропорту у него кроме билета и паспорта с визой потребовали контракт или разрешение на работу в Польше. Айтишник пытался объяснить, что по условиям программы PBH контракт на работу не требуется. Сотрудник аэропорта ответил ему, что рабочая виза требует дополнительных документов, подтверждающих трудоустройство в Польше.





При этом наш читатель уже летал в январе в Варшаву по этой же визе. Тогда его посадили на рейс без всяких проблем. На резонный вопрос, как же его допустили на рейс в январе, сотрудник аэропорта ответил просто: «То было в январе, а теперь май».





Благо, разрешение на работу в Польше у айтишника было с собой (он получил его при последнем посещении Варшавы), поэтому на рейс его допустили. В аэропорту его провожала жена. Она также получила визу с пометкой PBH как родственница ИТ-специалиста и собиралась лететь в Польшу в другой день. Женщина решила уточнить, какие документы потребуются при будущем вылете. На стойке регистрации ей сказали: «Без разрешения на работу на рейс мы вас не допустим».





Аэропорт: документ требует авиакомпания. «Белавиа»: беларусов с рабочей визой не снимают с рейса

С просьбой прокомментировать ситуацию и пояснить, какие всё-таки документы требуются для вылета в Польшу, dev.by обратился в пресс-службу минского аэропорта и «Белавиа».





В минском аэропорту нам сообщили, что «сотрудники аэропорта руководствуются требованиями авиакомпании, выполняющей рейс». Другими словами, именно «Белавиа» имеет право требовать определённый перечень документов для посадки на рейс.





В «Белавиа» нашему запросу были удивлены. По их информации, требования для вылета в Польшу не менялись, и виза с пометкой PBH (как и рабочая польская виза) не требует для беларусов наличия контракта на работу в Польше.





«Насколько нам известно, людей не отстраняли от перелётов — и беспокоиться не стоит (если речь идёт о гражданах Беларуси). Напоминаем, что беларусов, которые направляются в Польшу по бизнес-визе, не снимают с рейсов, даже если у них на руках нет рабочего контракта. Однако польская сторона требует проверять основания для посадки у иностранных граждан, следующих по программе Poland Business Harbour. В таком случае, помимо визы, необходимо наличие контракта на работу в Польшу».





Судя по всему, сотрудник аэропорта неверно проинформировал читателя dev.by. Видимо, в подобной ситуации к стойке регистрации надо звать представителя «Белавиа» и пытаться объяснить ситуацию ему.