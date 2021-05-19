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Биткоин упал ниже $40 тысяч

Главная криптовалюта продолжает терять в цене. Ее стоимость за сутки рухнула более чем на 11%. По данным CoinDesk, на 7:25 утра по минскому времени биткоин стоил $39,5 тыс.

По  мнению экспертов, криптовалюты резко подешевели после того, как Народный банк Китая опубликовал в своем канале в WeChat напоминание, что виртуальные валюты не могут быть использованы в качестве платежного средства.

Позже биткоин опускался до $38, 5 тыс., но затем снова возвращался на отметку чуть выше $39 тыс. 

Курс эфира опустился на 13,5%, до $2,9 тыс. Следом за ними дешевеют и остальные криптовалюты.

В понедельник, 17 мая, стоимость биткоина впервые с февраля упала ниже $45 тыс.  Это падение связали с тем, что основатель Tesla Илон Маск анонсировал на своей странице в Twitter возможную продажу компанией активов в криптовалюте.
Officelife.media
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