Об этом в эфире СТВ рассказала Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич:





— ...мы видим, что, может, надо переходить на новые подходы по выплате пособий. Привязываться не к средней по стране, а к зарплате мамы, поскольку средняя была интересна в 90-е, когда мама рожала в 22. У неё ничего ещё не было. А когда сегодня мама рожает в 28-29, она уже состоялась в профессии, у неё уже есть свой доход, у неё есть уже финансовая стабильная ситуация.





Ирина Костевич в передаче СТВ / ctv.by





По грубым подсчётам, в таком случае средние “декретные” снизятся примерно на 15,5%. Если сейчас пособие по уходу за первым ребёнком составляет 472 рубля, то останется только 393 рубля.





Поскольку в декретный отпуск в Беларуси обычно уходят женщины (их 99%, а мужчин — не более 1%), то расчёты Еврорадио сделало от их зарплат.





По данным Белстата, в декабре 2019 года женщины в Беларуси получали на 26,9% меньше, чем мужчины. Если примерно такой же разрыв сохранился сейчас, то мужчины в Беларуси в марте получали в среднем около 1600 рублей, а женщины — около 1170 рублей. Выходит, средняя зарплата женщин ниже средней по стране на 15,5%. В марте она составила 1385 рублей.





По данным Ирины Костевич, на пособия по уходу за детьми за год тратится 1,5 млрд рублей. Значит, если привязать их не к средней, а к “женской” средней зарплате, годовые отчисления на эти пособия снизятся на 15,5% или на 235,5 млн рублей. Это примерно $93 млн по нынешнему курсу доллара.





Министр отметила, что к 28-29 годам женщины в основном материально обеспечены. А если трудового стажа не было вообще? Тогда не будет и пособия? Сегодня мам, которые не работали, но родили детей и получают пособие, около 20% от общего числа. К сожалению, получить комментарий в Минтруда о том, как пособия будут исчисляться в таких случаях, нам не удалось.





Кроме того, планируемая система выплаты пособий увеличивает разрыв в доходах. Ведь те, кто получают большие зарплаты, будут получать и большие пособия. А родителям с небольшими доходами государство урежет поддержку.



