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Головченко поручил урегулировать вопрос по кредитованию строительства жилья

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко поручил урегулировать вопрос по выдаче банками коммерческих кредитов физлицам на строительство жилья.

Головченко поручил урегулировать вопрос по кредитованию строительства жилья
"Еще один вопрос - кредитование банками жилищного строительства. В правительство поступают сигналы с мест о возникающих проблемах с выдачей коммерческих кредитов для граждан. Я поручил вице-премьеру, курирующему строительный комплекс, оперативно провести работу с банками и выработать решения по урегулированию сложившейся ситуации", - сказал Головченко на заседании Совмина во вторник. Видеофрагмент его вступления распространила пресс-служба правительства.

"Программа жилищного строительства на этот год должна быть безусловно выполнена", - заявил Головченко.

Как сообщалось, в 2020 году белорусские банки практически свернули программы кредитования жилищного строительства. В текущем году их возобновили лишь несколько банков.

В 2021 году, согласно планам правительства, в Беларуси должно быть построено 4 млн кв.м. жилья. Общий объем финансирования строительства жилья, как ожидается, составит около Br5,2 млрд, в том числе Br3,34 млрд - средства населения, Br930 млн - кредитные ресурсы банков, пишет smartpress.by.
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