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Финансовая дыра в белорусском фонде соцзащиты растет. Ждать ли увеличения подоходного налога?

Экономист Владимир Ковалкин рассказал о причинах финансовых трудностей и спрогнозировал, что ожидает фонд соцзащиты в ближайшем будущем.

Финансовая дыра в белорусском фонде соцзащиты растет. Ждать ли увеличения подоходного налога?
Реальные поступления в ФСЗН начали сокращаться, а сам фонд получает бюджетные трансферы для выплат пенсий и пособий во все большем размере. Что будет делать власть для того, чтобы закрыть дыру в ФСЗН, – поинтересовался Myfin.by у экономиста Владимира Ковалкина.

В ФСЗН – дыра. Неуменьшающаяся


В Беларуси неделю назад за неуплату взносов в ФСЗН ввели уголовную ответственность. Такую норму содержит проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», принятый 7 мая сначала Палатой представителей, а затем и Советом Республики.

Это, тем не менее, не решает проблем с наполнением фонда, из которого белорусам выплачиваются пенсии. К примеру, как сообщает организация, объем просроченной задолженности на 1 апреля составил 13,1 млн рублей. В сравнении с 1 января 2021 года она выросла на 1,4 млн рублей.

Но это не главная проблема – согласно последнему отчету ФСЗН, рост поступлений составил скромные 5%, при том, что инфляция давно и уверенно перешагнула 8-процентный рубеж. А трансферты из бюджета на выплаты пенсий и пособий выросли в 15(!) раз до 438,7 млн. руб.

С чем это связано и как долго в таком режиме фонд протянет, – мы поинтересовались у руководителя проекта «Кошт урада», экономиста SYMPA/BIPART Владимира Ковалкина.

Инфляции съедает доходы


– Согласно отчетам ФСЗН и Белстата, рост доходов фонда за счет уплаты взносов работающими белорусами совпадает с ростом реальных доходов. Который находится в пределах 3%, по статистике начав замедляться с августа 2020 года вплоть до первого квартала 2021-го.

Что касается расходной части, то очень выросли расходы, связанные с пенсиями, и прилично выросли выплаты по больничным листам. Таким образом получается, что доходы населения растут очень медленно, а расходы ФСЗН увеличиваются опережающими темпами. И эти выпадающие суммы приходится компенсировать вливаниями из бюджета.

Так как инфляция стабильно превосходит цифру в 8%, резко подскочив в конце прошлого года, то реальные доходы не успевают за инфляцией, и белорусы имеют на руках все меньше денег.

Рост расходов ФСЗН связан с комплексом причин. Одна из них – растущая инфляция, в том числе импортированная, а также связанная с ростом НДС на те же медикаменты. Еще одна причина сложившегося положения – это сокращение рабочих мест – увольняют все больше людей, а нанимают все меньше. Еще одна причина – демографическая – все больше людей выходит на пенсию, и это тренд не на ближайшие не годы, а на десятилетия.

В итоге дыра в ФСЗН будет только увеличиваться.

COVID-19 «в помощь»


Пандемия коронавируса, которой власти не сказать, что противодействуют европейскими методами, не способствует уменьшению числа пенсионеров?

– Увеличившаяся смертность, если можно так сказать, «положительное» явление для ФСЗН, поскольку от коронавируса умирают в основном люди пенсионного возраста, а не работающие белорусы. И чем больше нас умирает, тем большая финансовая выгода у фонда – ведь умершим не надо платить пенсии.

Но мы все равно видим, что расходы как на пенсии, так и на другие виды соцзащиты выросли как в выборном 2020 году, так и в этом. И выросли прилично.

Попытки власти поднять доходы пенсионеров приводят к тому, что в ФСЗН образуется огромная дыра. Вливания из бюджета увеличились в 15 раз. К чему это в итоге может привести?

– Проблема не в том, что у пенсионеров выросли доходы – у белорусских пенсионеров нищенские пенсии, уступающие соседским литовским, латышским, польским в два и более раз. Проблема в старении населения и низких доходах работающих, количество которых, к тому же, еще и сокращается.

Меняется процентное соотношение, и с этим ничего невозможно сделать – это поколенческие тренды. С этим можно было что-то сделать в начале нулевых – провести пенсионную реформу (и речь не о поднятии пенсионного возраста, что почему-то преподносится как реформа), сделав пенсионную систему накопительной.

Сейчас практически ничего сделать невозможно, особенно на этапе экономического спада.

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Что в итоге?


– В дальнейшем это приведет к тому, что доходы у ФСЗН будут расти медленнее, чем расходы и постоянный дефицит будет покрываться из бюджета. Соответственно, чем больше оттуда будут брать денег, тем меньше в нем будет оставаться средств на другую социалку – на зарплаты врачам, учителям и все то, что финансируется из республиканского бюджета.

И в краткосрочном периоде финансовая ситуация тяжелая, и в долгосрочном четко просматривается ухудшение. Потому что у нас пенсионная система не накопительная, а распределительная – все выплачиваемые пенсионерам деньги не накоплены, а зарабатываются здесь и сейчас работающими людьми.

А поскольку соотношение пенсионеров и работающих людей меняется в сторону ушедших на заслуженный отдых, то все большую часть дохода работающих белорусов надо забирать, чтобы содержать пенсионеров.

Это что же – увеличится подоходный налог?

– Это вопрос к правительству – как они будут покрывать этот дефицит. Сейчас все резервы используются, какие только можно, чтобы дыру заткнуть хоть как. Что будет дальше – не знаю – такое ощущение, что живут последний год.
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