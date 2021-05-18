Xiaomi впереди по продажам смартфонов в Беларуси





Источник: MyDrivers





Xiaomi также заняла первое место в январе–марте в Испании, России, Польше, Украине, Хорватии, Литве, Малайзии, Индии, Непале, Мьянме и Колумбии.





Помимо этого, Xiaomi нарастила рыночную долю в Европе и впервые вышла на второе место в этом регионе. По данным Canalys, ей принадлежит 23% местного рынка против 19% — у Apple, лидирует Samsung. В Восточной Европе Xiaomi удерживает первенство второй квартал подряд, а в Западной — продолжает занимать третье место. Большой популярностью гаджеты Xiaomi пользуются в Испании, где она непрерывно доминирует уже пять кварталов, пишет dev.by.





Как отмечает издание Research Snipers, в 4 квартале 2020 года Xiaomi впервые за последние 6 лет вошла в тройку топовых игроков мирового рынка смартфонов. Во многом этому способствовал успех на за рубежом, в частности, в Европе, где она «расширилась» на 85% — Apple за год нарастила продажи здесь на 22%.