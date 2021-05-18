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В «Нафтане» уверяют, что перебоев с загрузкой нет и выпуск продукции проходят в штатном режиме

Загрузка ОАО «Нафтан» и выпуск продукции проходят в штатном режиме. Об этом сообщили на предприятии.


В администрации отмечают соответствие производственных процессов бизнес-плану и уточняют, что за две недели мая на предприятии переработано около 300 тысяч т углеводородов.

— Обеспечение сырьем осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, — сообщили в администрации «Нафтана».

Напомним, ранее стало известно, что крупные российские нефтяные компании с начала мая не поставляют нефть на Новополоцкий НПЗ. Об этом свидетельствует статистика, с которой ознакомился «Интерфакс», пишет НН.
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