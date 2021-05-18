Hoster.by обещает клиентам держать их сайты "несмотря ни на что"





"Дорогие клиенты и партнеры! По независящим от нас причинам мы не можем сейчас оперативно реагировать на ваши обращения. Хотим заверить в одном: техническая служба hoster.by работает в штатном режиме. Чтобы ваше обращение не потерялось, пожалуйста, пишите на [email protected] или в систему обращений через личный кабинет.





И помните, мы держим ваши сайты. Несмотря ни на что".





Напомним, что с утра появились сообщения в СМИ, что в офис hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований КГК.