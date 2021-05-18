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Hoster.by обещает клиентам держать их сайты "несмотря ни на что"

Провайдер хостинга и облачных решений hoster.by опубликовал в соцсетях информацию, что пока не может оперативно реагировать на обращения клиентов.


"Дорогие клиенты и партнеры! По независящим от нас причинам мы не можем сейчас оперативно реагировать на ваши обращения. Хотим заверить в одном: техническая служба hoster.by работает в штатном режиме. Чтобы ваше обращение не потерялось, пожалуйста, пишите на [email protected] или в систему обращений через личный кабинет.

И помните, мы держим ваши сайты. Несмотря ни на что".

Напомним, что с утра появились сообщения в СМИ, что в офис hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований КГК.
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