В официальном Интаграм-аккаунте компании Skoda появился пост, на котором в ряд стоят три автомобиля – белый, красный и белый.





- Отряд в городе, - таким комментарием сопровождается фотография.









Интересно, что Skoda уже не первый раз оформляет свои посты в Инстаграм в бело-красно-белых цветах. Например, так уже было в начале февраля. Многие решили, что таким образом бренд выражает свое отношение к событиям, происходящим в последнее время в Беларуси.





- Мы не комментируем политические вопросы, - рассказали « Комсомолке » представители бренда.





Еще раньше компания отказалась быть спонсором чемпионата мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси. Так и случилось: у Беларуси забрали право проведения Чемпионата мира по хоккею.





В результате продукция Skoda оказалась под запретом в Беларуси: Совет министров принял постановление, которым запретил ввоз и реализацию в стране определенных товаров. В их числе оказались и автомобили Škoda. Но, похоже, компани. это не огорчило - пострадали в первую очередь беларусы, которые планировали купить автомобиль этой фирмы.



