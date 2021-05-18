







Банкир пояснил журналистам, что Нацбанк по результатам проверок имеет право аттестовать либо не аттестовать руководителей банков при наличии определенных замечаний.





По мере их устранения, но не раньше, чем через полгода, руководители банков могут обращаться за переаттестацией к регулятору. Поскольку замечания устранены, Смоляк планирует вновь подавать документы в квалификационную комиссию. Об этом он рассказал в ходе презентации нового банковского продукта.





Как сообщалось ранее, 6 мая квалификационная комиссия Нацбанка пришла к выводу, что председатель правления Альфа-Банка Валерий Смоляк не соответствует требованиям, предъявляемым к должностям руководителя банка.





После этого в Альфа-Банке заявили, что «правление имеет необходимый кворум, банк выполняет все нормативные показатели по капиталу и ликвидности и продолжает работать в обычном режиме».





Смоляк руководит белорусским Альфа-Банком с января 2018 года.