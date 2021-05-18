+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Приговор суровый: эксперты оценили потери экономики из-за недопоставок российской нефти

В случае, если Беларуси не удастся решить проблему сокращения поставок нефти, то последствия для экономики будут достаточно тяжелыми.

Приговор суровый: эксперты оценили потери экономики из-за недопоставок российской нефти
Об этом пишет агентство Бизнес-новости

"Чтобы оценить последствия для белорусской нефтепереработки в 2021 году от сокращения поставок нефти на Нафтан из-за введения санкций, оценим объем производства, внутреннего потребления и внешней торговли в новых условиях.

Для определения объема производства в качестве базового возьмем 2019 год, так как в 2020 году объемы поставок нефти были меньшими. 2020 год в качестве базового будем использовать только по битуму, так как объемы его производства в прошлом году заметно увеличились.  

Учитывая, что ограничения на поставку нефти вводятся с мая и касаются только одного НПЗ, это означает, что импорт нефти за восемь месяцев уменьшится на треть.

При оценке объемов внешней торговли нефтепродуктами нужно учитывать необходимость удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Внутреннее потребление в последние годы составляло 1,8-1,9 млн т легких дистиллятов, 3,5-3,8 млн т прочих дистиллятов и 300-400 тыс. т битума.

Учитывая, что в январе-апреле экспорт нефтепродуктов осуществлялся в штатном режиме, это заметно скажется на объемах внешней торговле в оставшиеся месяцы. Так, чтобы сохранить потребление внутреннего рынка в легких дистиллятах, их экспорт необходимо остановить, по прочим дистиллятам можно еще экспортировать до 2 млн т, по битуму – до 300 тыс. т.

В случае, если у Беларуси нет обязывающих договоров, сохраняться будут самые премиальные рынки, в первую очередь, украинский. Наибольшее сокращение экспортных поставок будет на Европейском направлении, в основном, через хабы Великобритании и Нидерландов. Тем более, что поставки в этом направлении шли как раз с Нафтана.

Соответственно, если у Беларуси есть обязывающие договоры на поставку нефтепродуктов, то придется соразмерно наращивать их импорт. А чтобы уменьшить внутреннее потребление, придется повышать внутренние цены на нефтепродукты. С неизбежными негативными последствиями для белорусской экономики.

В случае, если Беларуси не удастся решить проблему сокращения поставок нефти, то последствия для экономики будут достаточно тяжелыми. Так, вклад Новополоцкого НПЗ в ВРП Витебской области составляет около половины, а в масштабе ВВП – 4-5%. Соответственно, годовое снижение индекса ВВП составит около 3 п.п. 

Из-за уменьшения объема поставок нефти экспорт нефтепродуктов сократится на USD 1,5 млрд, а поступления в бюджет от налога на добавленную стоимость, доходов от внешнеэкономической деятельности и прочих доходов уменьшатся на BYN 0,8-1,0 млрд, с соответствующим увеличением дефицита бюджета", делает пессимистичный вывод doingbusiness.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]