



Открытое акционерное общество использовало упрощенную систему налогообложения, созданную для поддержки субъектов малого предпринимательства. Однако, по мнению управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области, так как фирма являлась крупным игроком на рынке перевозок, то должна была применять общий порядок налогообложения, уплачивая налог на добавленную стоимость и налог на прибыль.





Кроме того, проверяющие выявили факты занижения выручки, полученной от пассажиров такси. Для этого, если с водителями такси рассчитывались наличными, то они зачастую не использовали таксометр, пишет сайт Vitebsk.cc.





По предварительной оценке ДТФР, ущерб, нанесенный государству в результате неуплаты налогов, превысил 2 200 000 рублей. В результате в отношении трех руководителей компании возбудили уголовное дело по части 2 статьи 243 УК — уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере.











