По делу TUT.BY задержана директор RocketData

Задержана директор белорусского стартапа RocketData Дарья Данилова. Об этом в Facebook сообщил Кирилл Волошин.





RocketData — резидент Парка высоких технологий. Компания занимается разработкой одноименной платформы для управления онлайн-присутствием и работы с репутацией бизнеса.





В 2018 году компания получила инвестиции с использованием институтов английского права — это была первая «классическая венчурная сделка» в Беларуси, как отмечали тогда юристы. В компанию инвестировали Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций (RBF Ventures) и частные инвесторы.





«Дашу вызвали, так как она занимает руководящую должность на одном из проектов Tut.by, к которому на данный момент есть вопросы. Это никак не связано с Rocketdata, мы работаем в полном боевом режиме и на связи со всеми клиентами», — рассказали Onliner в Rocketdata.