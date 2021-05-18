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По делу TUT.BY задержана директор RocketData

Задержана директор белорусского стартапа RocketData Дарья Данилова. Она занимает руководящую должность на одном из проектов Tut.by.

Задержана директор белорусского стартапа RocketData Дарья Данилова. Об этом в Facebook сообщил Кирилл Волошин.

RocketData — резидент Парка высоких технологий. Компания занимается разработкой одноименной платформы для управления онлайн-присутствием и работы с репутацией бизнеса. 

В 2018 году компания получила инвестиции с использованием институтов английского права — это была первая «классическая венчурная сделка» в Беларуси, как отмечали тогда юристы. В компанию инвестировали Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций (RBF Ventures) и частные инвесторы.

«Дашу вызвали, так как она занимает руководящую должность на одном из проектов Tut.by, к которому на данный момент есть вопросы. Это никак не связано с Rocketdata, мы работаем в полном боевом режиме и на связи со всеми клиентами», — рассказали Onliner в Rocketdata.
Источник: belmarket.by
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