МАЗ-Приорбанк: неожиднный конфликт
После почти 20 лет сотрудничества Минский автомобильный завод решил расторгнуть зарплатный проект с частным «Приорбанком» и оставить только государственный «Беларусбанк».
По сообщениям работников, тем, кто не согласен уходить из «Приорбанка», предложили два варианта: получать зарплату там же, но взять на себя оплату комиссии, или получать деньги в кассе завода.
Об этом сообщает Onliner.
Напомним, что Минский автомобильный стоял у истоков создания "Приорбанка".
В «Приорбанке» не стали отвечать на вопросы о причинах прекращении сотрудничества с автомобильным заводом, ограничившись тем, что «информация, касающаяся данных клиентов, их численности, структуры, а также взаимодействия между банком и клиентами, носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению без их согласия».
12:58 18/05/2021
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