По сравнению с мартом 2021 года цены на товары и услуги в апреле поднялись на 0,7%, а с начала года — на 4,6%.





На довольно высоком уровне остается и базовая инфляция, при расчете которой не учитываются цены на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера. В апреле 2021 года базовая инфляция составила по сравнению с мартом 0,7%, а по сравнению с декабрем 2020 года — 3,8%.





Больше всего в апреле подорожали продовольственные товары: на 0,9% по сравнению с мартом. С начала годы цены на продукты поднялись на 4,6%, а по сравнению с апрелем 2020 года — на 7,4%.





При этом продукты питания за месяц выросли в цене на 1,05%. Зато алкогольные напитки подорожали всего на 0,03%, а табачные изделия — на 0,22% (напомним, акцизы от продажи алкоголя, табака и топлива напрямую идут на поддержку силовиков - прим. БП)





Цены на непродовольственные товары в апреле также выросли весьма значительно: на 0,8% по сравнению с мартом. В годовом выражении они поднялись уже на 10,1%, то есть данная группа товаров в значительной степени ответственна за рост инфляции в Беларуси.





Впрочем, инфляция у нас импортируемая, то есть поднимаются цены на те товары, которые больше всего дорожают за рубежом и которые, в основном, ввозятся в РБ из-за границы, или же, напротив, активно вывозятся за рубеж.





Так, транспортные средства в апреле стали дороже по сравнению с мартом на 1,18%, а в годовом выражении — на 14,81%. Медикаменты и медицинское оборудование выросли в цене соответственно на 0,91% и 21,8%. Росту цен в этих случаях способствует девальвация белорусского рубля, произошедшая в прошлом году.





Значительно подорожали мебель и предметы домашнего обихода: на 1,21% и 12,91% за месяц и год соответственно. Это связано, по-видимому, с увеличением цен на древесину, причем как на мировом рынке, так и в Беларуси.





Сейчас растут цены на стройматериалы в целом, поэтому материалы для текущего содержания и ремонта помещений за апрель подорожали на 1,57% по сравнению с мартом текущего года и на 10,83% в годовом выражении.





Товары, которые в большом количестве производятся в Беларуси, а экспортируются в сравнительно небольших объемах, дорожают довольно умеренно. Так, цены на одежду поднялись в апреле по сравнению с мартом текущего года всего на 0,37%, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 6,92%. Цены на обувь выросли на 0,81% и 5,84% соответственно.





Цены на услуги в апреле выросли в месячном выражении меньше всего: на 0,4%. Однако за год они поднялись довольно существенно — на 8,9%.





При этом цены на услуги, регулируемые государством, в апреле вообще не изменились. Это касается водоснабжения и других коммунальных услуг, которые, впрочем, в годовом выражении выросли в цене на 9,53%. Просто правительство поднимет их, в основном, в начале года.





Электроэнергия, газ и другие виды топлива в апреле выросли в цене по сравнению с мартом всего на 0,01%. Они также подорожали в начале года, в связи с чем рост цен на них в годовом выражении достиг 10,87%.





Услуги транспорта в апреле вообще подешевели по сравнению с мартом: на 0,05%. Однако за год проезд на транспорте подорожал на 13,39%.





В апреле продолжился быстрый рост цен на питание в столовых, которое стало обходиться на 1,49% дороже, чем в марте. За год цены в столовых увеличились на 11,1%. В ресторанах и кафе подъем цен был ниже: 8,17%.





В апреле внезапно существенно выросли цены на финансовые услуги: на 1,68% по сравнению с мартом. В годовом выражении цены на них увеличились на 8,76%. Услуги страховщиков за год подорожали еще больше — на 11,02%, хотя за месяц цены на них поднялись всего на 0,01%.